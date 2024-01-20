Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maç sonucunda kazanan takımlar belli oldu. Maçlar ve sonuçlar şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 20. hafta yapılan 4 maçla sürdü.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Pizza Lazza Haremspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 79-77
Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88-77
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 82-76
Semt77 Yalovaspor-OGM Ormanspor: 103-82