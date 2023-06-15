Türkiye Sigorta, Ampute Futbol Milli Takımı'na sponsorluk desteğini sürdürecek

Türkiye Sigorta, dünya ve Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na verdiği sponsorluk desteğini sürdürecek. Ayrıca tekerlekli sandalye tenis milli takım sporcuları Zeliha Aksak ve Uğur Altınel ile para yüzme milli takım sporcusu Sevilay Öztürk'e de sponsorluk desteği sunacak.

Türkiye Sigorta, dünya ve Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na verdiği sponsorluk desteğini sürdürecek.

Türkiye Sigorta, Ampute Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra bu yıl tekerlekli sandalye tenis milli takım sporcuları Zeliha Aksak ve Uğur Altınel ile para yüzme milli takım sporcusu Sevilay Öztürk'e de sponsorluk desteği sunacak.

Konuyla ilgili Yalova'da bir otelde Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz'in katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Başkan Erkoç, törendeki konuşmasında "Türkiye olarak dünyanın en iyi ampute futbol takımına sahip olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Sadece Ampute Milli Futbol Takımı değil tüm branşlarımızdaki sporcularımız, spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken büyük birer rol model haline geldi. Spor insanları hayata bağlar, daha sağlıklı bir toplum yetiştirir. Federasyon olarak durmadan daha iyiye gitmek bizim en önemli vazifemiz. Bu yüzden aldığımız her bir destek bizim için çok anlamlı. Başarımızda pay sahibi olan destekçimiz Türkiye Sigorta'ya yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli de "Ay-yıldızlı formayı Avrupa'da ve dünyada başarıyla dalgalandıran sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız, onlarla yan yana yürüyeceğiz. Onların müsabakalarını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Daha nice başarılara birlikte, omuz omuza ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.