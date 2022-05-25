Türkiye şampiyonu olan görme engelli sporcu: "Engellilere de eşit şartlar sunulmalı" - Haberler

Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan görme engelli sporcu Nurtaç Özdemir, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmek için herkes gibi eşit fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi.

Mersin'de düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde 200 metrede birinci, 100 metrede ise ikincilik kazanan Sinop Kent Konseyi Engelli Meclisi üyesi Nurtaç Özdemir için Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Belediye Özel Kalem Müdürü Uğur Davas ve Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla kutlama düzenlendi.

Sinoplu görme engelli sporcu Nurtaç Özdemir, "Sinop'ta şartlar elverişli olmadığı için Bursa'da kulübümün olduğu yere gittim. Orada 3 günlük antrenmanla 200 metrede birinci, 100 metrede de ikinci oldum. Eğer yıl boyu antrenman yapmaya imkanım olsaydı, milli takım kotasını aşmış ve yurt dışı yarışmalara da hak kazanmış olabilirdim. Judo ile ilgileniyorum atletizm dışında, judo için de Gerze'ye gidiyorum. Çünkü burada beni çalıştırabilecek bir antrenör bulamadım. Merkezde çalışma fırsatım olsaydı, judoda da daha farklı yerlere gelebilirdim" dedi.

"Engellilere de eşit şartlar sunulmalı"

Engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmek adına herkes gibi eşit fırsatlar sunulması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Engellilerin genelini bir kişiye bakarak kıyaslamak doğru bir şey değil. Nasıl ki engelsiz bireyler arasında bir kişi başarılıyla hepsini başarılı, başarısızsa hepsini başarısız kılamazsak, engelli bireyler için de böyle. Mesela bazı manşetler oluyor, 'engeline rağmen başardı' hayır benim zaten yeteneğim olduğu için başardım engelime rağmen değil. Engelli bireylere de imkan sunulduğunda o alanda yeteneğinin olup olmadığı ancak anlaşılabilir. Bu yüzden engellilere de eşit şartlar sunulmalı diye düşünüyorum. Nasıl ki engelsiz bireyler bir şey denemeden başarılı olup olmadığını bilemiyorsa engelli bireyler için de aynı. Baştan ön yargıyla yaklaşıp 'bu birey engelli, şunu yapamaz' demek yerine engelli bireyin de şartlarını eşit tutup o alanda yeteneğinin olup olmadığını görmeleri gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Erişilebilirlik bizi zorluyor"

Engelli bireylerin günlük yaşantılarını zorlayan durumlardan bahseden Özdemir, erişilebilirlik koşullarına koyulan engellerin kendilerini zorladığını belirtti. Özdemir, "Engelli rampalarının önüne araç park edilmesi, kaldırımlara gelişi güzel araç çekilmesi, tezgahların kaldırımlara taşması gibi durumlar engelliler için erişilebilirlik sorunu oluşturuyor. Ben görme engelli olduğum için bu tür sorunlarla karşılaşıyorum ama işitme engelli arkadaşlarımızın daha farklı sorunları oluyor, mesela gittikleri kurumda iletişim kurmak adına zorlanıyorlar. İşaret dilini bilen bir tercüman olsa, onlar da gittiği her kurumda sıkıntılarını ve taleplerini rahatlıkla anlatabilirler" diye konuştu.

Yarışmaya hazırlanırken geçirdiği sakatlık nedeniyle katılamayan Fatih Güney, daha önceden Sinop Spor'a ait statta çalışma yaptıklarını, fakat stat yıkıldığında antrenman yapamadıklarını belirterek, "Sinop'ta antrenman alanı eksikliği konusunda destek istiyoruz. Sadece Nurtaç Hanım veya ben değil, birçok sporcumuz da olabilir. Biz çalışma alanı istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Spor