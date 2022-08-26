Türkiye şampiyonu Elfin milli takım yolcusu

Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denizli'yi gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Elfin Pehlivan, Gaziantep'te düzenlenecek olan Yüzme Milli Takım Takip ve Değerlendirme Kampı'na davet edildi.

Türkiye Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denizlilileri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 31 Ağustos-7 Eylül 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek Yüzme Milli Takım Takip ve Değerlendirme Kampı'na davet edildi. Pehlivan, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre serbest stil, 400 metre serbest stil, 50 metre kelebek stil ve 100 metre kelebek stilde Türkiye Şampiyonu olarak 4 altın madalya almıştı. Başarılı sporcu bu dereceleriyle 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları kadrosuna da girmeye hak kazanmıştı.

"Bizim çocuklar başarıları ile göz kamaştırıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren tüm sporcuların istikrarlı bir şekilde mücadele ettikleri organizasyonlardan başarılı sonuçlar getirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milli takımlara sporcu yetiştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bizim çocuklar başarıları ile göz kamaştırıyor. Sporcularımızın şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor. Emek veren ailelerimize, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ