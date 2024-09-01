Türkiye Şampiyonu Bisikletçi Gökhan Uzuntaş, Master Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda 10. oldu

Danimarka'da düzenlenen Master Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu bisikletçi Gökhan Uzuntaş 10. oldu.

Türkiye şampiyonu bisikletçi Gökhan Uzuntaş, büyük bir başarıya imza attı. Danimarka'da düzenlenen Master Dünya Bisiklet Şampiyonası'na katılan Gökhan Uzuntaş, yarışı 10. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. - İSTANBUL