Türkiye şampiyonasına uğurlandılar

DÜZCE(İHA) – Konya'da yapılacak olan U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek olan Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları uğurlandı.

DÜZCE(İHA) – Konya'da yapılacak olan U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek olan Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları uğurlandı.

Konya'da 5-12 Mayıs tarihleri arasında U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyonada Düzce'mizi temsil edecek Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu kızlar Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkana Hasan Şengüloğlu, Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu tarafından Konya'ya uğurladı.

Programa katılan Belediye Başkanı Faruk Özlü "Her birine başarılar diliyor, şampiyonluk haberlerini bekliyoruz" dedi.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Kupayı Düzce'ye getireceğinize bizler inanıyoruz sizlerde inanın. Sizin bir çok maçınızı salonda izleme fırsatı buldum isterseniz başarırsınız, şimdiden sizleri tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise "İnşallah başarı oluruz. Başarılı olmak için kızlarımız çok çalışıyor. Son olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Basketbol genç kızlarda çeyrek final müsabakalarında yarı finale çıktı. Çocuklara hep söylüyorum final oynamak, şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE