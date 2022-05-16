Türkiye Şampiyonasına finalde veda ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Şampiyonasına finalde veda ettiler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Şampiyonasına finalde veda ettiler

Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri OSB Teknik Koleji U18 takımları oynadıkları final maçlarında rakiplerine kaybederek şampiyonaya veda etti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri OSB Teknik Koleji U18 takımları oynadıkları final maçlarında rakiplerine kaybederek şampiyonaya veda etti.

U18 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji ve Kocasinan Şimşekspor iyi başladıkları şampiyonada sonuna getirmediler. Kahramanmaraş grubunda yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji final maçında Adana Vefaspor'a 1-0 kaybederken Nevşehir grubunda yer alan Kocasinan Şimşekspor ise Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 mağlup oldu. Türkiye Şampiyonası'nda 1.kademe veda eden hem Kayseri OSB Teknik Koleji hem de Kocasinan Şimşekspor maç sonrası büyük üzüntü yaşadılar. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title