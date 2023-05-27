Türkiye Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da sona erdi. Ankara ASKİ takımı topladığı 235 puanla şampiyon olurken, 307 güreşçinin mücadele ettiği şampiyonada 10 farklı kategoride şampiyonlar belli oldu.