Türkiye Şampiyonaları İzmir, Antalya ve Batman'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu, bu hafta sonu İzmir, Antalya ve Batman'da üç Türkiye Şampiyonası'nın finalini birden yapacak. İzmir'de pist ve süpermoto, Antalya'da drag, Batman'da su jeti ve flyboard şampiyonaları düzenlenecek.

İSTANBUL,

Türkiye Motosiklet Federasyonu bu hafta sonu İzmir, Antalya ve Batman'da üç Türkiye Şampiyonası'nın finalini birden yapacak.

PİST VE SÜPERMOTO'DA SON SINAV İZMİR'DE

Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. Ayak yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek. İzmir Park Yarış Pisti'nde, sporcular pist branşında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışlar düzenlenecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN mücadeleleri yaşanacak.

DRAG'TA SEZON KEPEZ'DE KAPANACAK

KIA Öztopaklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışı 11-12 Kasım tarihlerinde Kepez Belediyesi'nin Kepez Drag Pisti'nde yapılacak. Kepez Drag Pisti'nde motosikletlerin 402 metre süren yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro200, Pro300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışlar 11 Kasım Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 12 Kasım Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek.

SUDA 2023 FİNALİ HASANKEYF'TE

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın 2023 final yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde Batman'da yapılacak. Batman Valiliği ve Batman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek. Şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek. Sporcular, Hasankeyf Limanında özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupaya uzanmaya çalışacak. Yarışlar OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak.

Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan Türkiye Motosurf Şampiyonası final ayak yarışları da Hasankef'te organize edilecek.