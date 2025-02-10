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Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Samsun'da düzenlenen kampta 36 milli sporcu, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için antrenman yapıyor. Şampiyona, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, şampiyonaya hazırlanmak için Samsun'ta kampa girdi.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen kampta antrenmanlara başlayan 36 sporcu, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, gazetecilere, mili sporcuların 10-17 Şubat tarihlerde kampta antrenmanlarını yapacaklarını söyledi.

Dünyada, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nın 21'incisinin Türkiye'de düzenleneceğini dile getiren Turan, şunları aktardı:

"17-23 Şubat tarihlerinde 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcuya ev sahibi yapacağımız bir organizasyona yine Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde hazırlanıyoruz. Tüm okçuluğa gönül vermiş, okçuluk sporuyla uğraşan seyircilerimizi, sporcularımızı bu güzel organizasyona hep birlikte bekliyoruz. 15 gün önce yine Samsun'da milli takım seçmeleri düzenlenmişti. Seçilen sporcularımız şu anda burada yaklaşık 7 gün süreyle kampa girdiler ve bu kamp sonunda bu sporcularımız, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler."

Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda sporcular, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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