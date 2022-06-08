Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak - Haberler

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak Toplam 3 ayaktan oluşan Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk mücadele, İzmir'in Foça ilçesinde yarınki deneme yarışıyla başlayacak. Toplam 3 ayaktan oluşan Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk mücadele, İzmir'in Foça ilçesinde yarınki deneme yarışıyla başlayacak. Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda yarınki deneme yarışlarının ardından 3 gün boyunca yarışlar gerçekleştirilecek. Organizasyon, 12 Haziran Pazar günkü mücadelelerle tamamlanacak. İkinci ayak yarışlarının 4-7 Ağustos'ta Göztepe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Urla Torasan'da gerçekleştirileceği organizasyonda üçüncü ve son ayak mücadelesi Çeşme Alaçatı'da Myga Windsurf Yelken Kulübü'nde yapılacak. AA / Ali Korkmaz - Spor Türkiye İzmir Spor Haberler

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