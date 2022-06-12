Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de sona erdi - Haberler

Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de sona erdi Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'in Foça ilçesinde tamamlandı. Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'in Foça ilçesinde tamamlandı. Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki 3 gün süren organizasyonda 59 sporcu mücadele etti. Organizasyonda kategorilerinde ilk sıraları alan sporcular şunlar: Erkekler: Bekir Çimen (MYGA Alaçatı) Master kadın: Çağla Kubat Diaz (Çağla Kubat Windsurf) Master erkek: Mehmet Demir (Çandarlı Yelken) 21 yaş altı kız: Zeynep Hacudi (Göztepe) 21 yaş altı erkek: Demir Mcailster Yazıcı (Çandarlı Yelken) 17 yaş altı erkek: Mert Kaça (Çağla Kubat Windsurf) 15 yaş altı kız: Zeynep Tecmen (Çağla Kubat Windsurf) 15 yaş altı erkek: Kaan Erdoğan (Çağla Kubat Windsurf) AA / Ali Korkmaz - Spor Çandarlı Alaçatı Türkiye İzmir Spor Haberler

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