Türkiye Ragbi Milli Takımları Yarı Finale Yükseldi

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Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi. Erkek Milli Takımı son maçında İsrail'i 28-12, Kadın Milli Takımı ise İsveç'i 31-17 yendi.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'deki şampiyonada Erkek Milli Takımı, son maçında İsrail'i 28-12 yenerek 3'te 3 yaptı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Andorra'yı 47-14, Hırvatistan'ı ise 43-0 mağlup etti.

Kadın Milli Takımı ise organizasyonun ilk gününde

İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 yendi.

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, yarı finale yükselen milli takımları sosyal medya hesabından tebrik ederek "Şampiyonluk yürüyüşünde, yarın yarı final ve final maçlarını da alarak ülkemize şampiyonluk kupasını getirmek için sahadayız. Gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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