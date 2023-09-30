Türkiye Ragbi Milli Takımı Moldova'ya mağlup oldu

Türkiye Ragbi Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda Moldova'ya 33-14 yenildi. İlk maçlarında Moldova'ya karşı mücadele eden milliler, maçtan mağlup ayrıldı. Takımın bir sonraki maçı ise Bulgaristan ile olacak.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda Moldova'ya 33-14 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında yer alan atletizm sahasında Moldova'ya karşı gruptaki ilk maçına çıktı.

İlk devreyi 10-9'luk skorla önde bitiren Moldova, mücadeleden de 33-14 galip ayrıldı.

Maç sonunda açıklama yapan Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Milli takımımız elinden geleni yaptı. Güzel bir galibiyet ile Ankara'ya dönmek isterdik. Takımımıza inancımız ve güvenimiz tam. Önümüzdeki Bulgaristan maçına odaklanıp galibiyetle Türkiye'ye döneceğiz." diye konuştu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 28 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak.