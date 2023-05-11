Türkiye Ragbi Federasyonunda olağanüstü genel kurulun yeni tarihi belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun, 8 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde olağanüstü genel kurulun, 9 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda daha önce açıklanan seçim tarihi ve yayınlanan kesin delege listesi doğrultusunda başkan aday adayları tarafından toplanan destek mektupları, daha önce destek mektubu veren delegelerin yeni belirlenen seçim tarihi sonrasında yayınlanacak kesin delege listelerinde tekrar yer alıyor olmaları şartıyla federasyonumuz ve Bakanlığımız Seçim Komisyonu tarafından destek mektuplarının ıslak imzalı olması şartıyla kabul edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun 2 Mayıs'ta toplanması gereken olağanüstü genel kurulu, "delege listesine itiraz" gerekçesiyle yapılamamış, federasyon yönetimi, itirazı Tahkim Kuruluna götürmüştü.