Türkiye Ragbi Federasyonu, WBSC Başkanı ile Görüştü

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu (WBSC) Başkanı Riccardo Fraccari ile görüştü.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki görüşmede başkan vekili Selçuk Görgülü de yer aldı.

Fraccari ile gerçekleştirilen toplantıda, Gençlik Olimpiyatları katılım kriterleri ile beyzbol, softbol ve Beyzbol5 branşlarının Türkiye'deki gelişim süreçleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fraccari, Türkiye'nin beyzbol, softbol ve Beyzbol5 branşlarında hızla geliştiğini belirterek, WBSC olarak bu gelişimi destekleyeceklerini ve Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için gerekli işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Nahit Şahin ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Riccardo Fraccari ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Türkiye'nin bu branşlarda uluslararası düzeyde daha fazla yer alması için önemli konuları ele aldık. WBSC'nin desteği, hedeflerimize ulaşmamız için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Özellikle Gençlik Olimpiyatları'na katılım ve ülkemizde branşların daha yaygın hale gelmesi için ortak projeler üzerinde çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.