Türkiye Ragbi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapılamadı
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Türkiye Ragbi Federasyonunda olağanüstü genel kurulu düzenlenemedi.
Türkiye Ragbi Federasyonunda olağanüstü genel kurulu düzenlenemedi.
AA muhabirinin federasyon yetkililerinden aldığı bilgiye göre, federasyonun bugün toplanması gereken olağanüstü genel kurulu, "delege listesine itiraz" gerekçesiyle yapılamadı. Federasyon yönetimi, itirazı Tahkim Kuruluna götürdü.
Olağanüstü genel kurul, Tahkim Kurulunun kararının ardından belirlenecek tarihte düzenlenecek.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor