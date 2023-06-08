Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yeni başkanı Nahit Şahin oldu

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nahit Şahin seçildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nda başkan Murat Pazan, milletvekili aday adaylığı için istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Nisan ayında yapılması gereken ancak delegelerle ilgili yapılan itiraz nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tahkim Kurulu tarafından olağanüstü genel kurul iptal edilmiş ve süreç yeniden başlatılmıştı. Spor Tahkim Kurulu'nun kararı sonrasında Nahit Şahin ile eski başkan Murat Pazan'ın aday olarak gösterdiği Murat Kapki başkanlık için adaylığını açıkladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Delegelere teşekkür eden Şahin, "Sadece bize oy veren delegelerimizin değil, tüm camianın başkanı olmak için söz verdik. Önümüz çok uzun bir yol, hedefimiz olimpiyatlar. Yakın zamanda yurt dışı müsabakaları var. Bu müsabakaların kampları şu an çok gecikmiş durumda. Hemen ekiplerimizle müdahale edip kamplarımızda gençlerimizin motivasyonunu sağlayıp müsabakalarda başarımızı nasıl artırabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki günlerde çok güzel çalışmalarla bunu duyuracağız. Yeniden ihaleye çıkacak olan Türkiye'nin ilk beyzbol-softbol sahaları var. Bu projenin devamı için bakanlığımız emrinde inşallah çaba sarfedeceğiz. Türkiye'de henüz daha sahamız yok. Sahası olmayan bir branşın da maalesef olimpiyatlara katılması mucize olur. Ragbi olimpik bir branş. Avrupa'da dünyada çok revaçta olan, seyircisi yüksek olan bir branş. Biz bu branşı daha yok yaymak için altyapıya inmek istiyoruz. Takım sporlarında yaş grupları çok aşağıdayken, Ragbi'de şu an U18'den başlıyor. Biz bunu U12'lere U14'lere çekebilirsek yayılmasını sağlayabiliriz" dedi.