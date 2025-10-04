Haberler

Türkiye Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'nda Bulgaristan'a Yenildi

Güncelleme:
Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'a 16-14 yenilerek, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynandı.

Milli takım, çekişmeli geçen müsabakayı 16-14'lük skorla kaybetti.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Ukrayna'ya İstanbul'da mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
