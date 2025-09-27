Haberler

Türkiye Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'na Ukrayna Yenilgisiyle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı C Grubu ilk maçında Ukrayna'ya 43-6 mağlup oldu. İlk yarıyı 24-3 önde kapatan Ukrayna, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazandı. Türkiye, grubun ikinci maçında 4 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı C Grubu ilk maçında Ukrayna'ya 43-6 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'ndaki maçın ilk yarısını 24-3 önde bitiren Ukrayna, karşılaşmayı 43-6 kazandı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile başkent Sofya'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan İsrail'e sert sözler

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu İsrail-Filistin konusunda tarafını seçti
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.