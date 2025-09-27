Türkiye Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'na Ukrayna Yenilgisiyle Başladı
Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı C Grubu ilk maçında Ukrayna'ya 43-6 mağlup oldu. İlk yarıyı 24-3 önde kapatan Ukrayna, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazandı. Türkiye, grubun ikinci maçında 4 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'ndaki maçın ilk yarısını 24-3 önde bitiren Ukrayna, karşılaşmayı 43-6 kazandı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile başkent Sofya'da karşılaşacak.