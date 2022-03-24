Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkacak.
Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor