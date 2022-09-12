Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Erkekler Final Etabı Spor Haberleri Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Erkekler Final Etabı müsabakaları sona erdi. Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Erkekler Final Etabı müsabakaları sona erdi. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı, 9 top müsabakalarının ardından sona erdi. İki disiplinde oynanan ve 3 gün süren müsabakalar sonunda Onur Yıldırım, genel klasmanda şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda sıramalar şu şekilde oluştu: 10 top erkekler sıralaması: 1 - Onur Yıldırım 2 - Sami Köylü 3 - İbrahim Vatansever 3- Erdi Demiroğlu 9 top erkekler sıralaması: 1 - Onur Yıldırım 2 - Saki KANATLAR 3 - Sami Köylü Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Onur Yıldırım Türkiye Spor Haberler

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