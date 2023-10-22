Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da Başlıyor
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası kadın ve erkekler 3. etap ve final müsabakaları 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun Türkiye şampiyonları, final etabının ardından belli olacak.
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası kadın ve erkekler 3. etap ve final müsabakaları 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, erkekler 3. etap müsabakaları 31 Ekim-5 Kasım, final etapları ise 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Kadınlarda final etapları ise 2-4 Kasım'da oynanacak.
Organizasyonun Türkiye şampiyonları, final etabının ardından belli olacak.
Kaynak: AA / Spor