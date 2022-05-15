Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası - Haberler

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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası

Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakaları sona erdi.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar ve 23 yaş altında müsabakalar oynandı.

Müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

1. Eylül Kibaroğlu

2. Sinem Güleç

3. İrem Parlar

3. Ayça Yalman

23 yaş altı

1. Mehmet Haktan Şevik

2. Sertaç İnce

3. Nasuf Vardar

3. Vehbi Kutay Varlık

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bilardo, Türkiye, Ankara, Spor, Haberler

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