Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası - Haberler

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar ve 23 yaş altında müsabakalar oynandı.

Müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

1. Eylül Kibaroğlu

2. Sinem Güleç

3. İrem Parlar

3. Ayça Yalman

23 yaş altı

1. Mehmet Haktan Şevik

2. Sertaç İnce

3. Nasuf Vardar

3. Vehbi Kutay Varlık