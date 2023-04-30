Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top maçları Ankara'da tamamlandı

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top maçları Ankara'da tamamlandı

Spor Haberleri

Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top müsabakaları sona erdi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

17 Yaş Altı Kategorisi:

1- Mustafa Alperen Daştan

2- Gökhan Uymak

3- Ahmet Kılıç

3- Ahmet Efekan Karaaslan

19 Yaş Altı Kategorisi:

1- Efe Dere

2- Buğra Karaç

3- Kerem Fırat

3- Seçkin Eren Dinç

23 Yaş Altı Kategorisi:

1- Erencan Gökcen

2- Muharrem Kılıç

3- Macit Yüzer

3- Vehbi Kutay Varlık

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Ahmet Kılıç Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title