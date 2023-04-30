Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top maçları Ankara'da tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 Top müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

17 Yaş Altı Kategorisi:

1- Mustafa Alperen Daştan

2- Gökhan Uymak

3- Ahmet Kılıç

3- Ahmet Efekan Karaaslan

19 Yaş Altı Kategorisi:

1- Efe Dere

2- Buğra Karaç

3- Kerem Fırat

3- Seçkin Eren Dinç

23 Yaş Altı Kategorisi:

1- Erencan Gökcen

2- Muharrem Kılıç

3- Macit Yüzer

3- Vehbi Kutay Varlık