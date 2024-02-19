Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı Tamamlandı
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları tamamlandı. Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler açıklandı.
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler şöyle:
23 yaş altı
1. Osman Efe Söyler
2. Kutay Varlık
3. Macit Yüzer
3. Erencan Gökcen
Senyörler
1. Raşit Saylam
2. Melih Dağaş
3. Selim Sözen
3. Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu