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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı Tamamlandı

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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları tamamlandı. Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler açıklandı.

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler şöyle:

23 yaş altı

1. Osman Efe Söyler

2. Kutay Varlık

3. Macit Yüzer

3. Erencan Gökcen

Senyörler

1. Raşit Saylam

2. Melih Dağaş

3. Selim Sözen

3. Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu

Kaynak: AA / Spor

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