Türkiye, Polonya'yı 78-63 yenerek başladı
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu ilk maçında Polonya'yı 78-63 yenerek galibiyetle başladı. Milliler, ikinci maçta Hırvatistan ile karşılaşacak.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu ilk maçında Türkiye, Polonya'yı 78-63 yendi.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde Niş'te düzenlenen organizasyonda milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.
Mika Antic Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-29 önde gitti.
Final periyoduna 58-51 galip giren milliler, parkeden 78-63 galip ayrıldı.
Türkiye, grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.