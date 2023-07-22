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Türkiye, Polonya'yı 78-63 yenerek başladı

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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu ilk maçında Polonya'yı 78-63 yenerek galibiyetle başladı. Milliler, ikinci maçta Hırvatistan ile karşılaşacak.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu ilk maçında Türkiye, Polonya'yı 78-63 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde Niş'te düzenlenen organizasyonda milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

Mika Antic Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-29 önde gitti.

Final periyoduna 58-51 galip giren milliler, parkeden 78-63 galip ayrıldı.

Türkiye, grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Hırvatistan Polonya Türkiye Spor Haberler

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