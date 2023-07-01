Türkiye, Polonya'yı 71-47 yenerek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaptı

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 71-47 yenerek galip geldi. Milli takım, ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyerek galibiyete ulaştı.