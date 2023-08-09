Türkiye, Polonya'yı 17-8 yenerek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda galip geldi

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 17-8 yendi. Milli takımda Efe Naipoğlu, 6 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.