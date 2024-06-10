Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.

Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

Polonya : Szczesny, Bednarek, Dawidowicz (Dk. 46 Salamon), Kiwior, Frankowski, Piotrowski (Dk. 46 Sebastian Szymanski), Slisz (Dk. 78 Damian Szymanski), Zielinski (Dk. 46 Moder), Zalewski, Swiderski (Dk. 19 Piatek), Lewandowski (Dk. 33 Urbanski)

Türkiye : Mert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 61 Merih Demiral), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan (Dk. 61 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 71 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Arda Güler), Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 12 Swiderski, Dk. 90 Zalewski ( Polonya ), Dk. 77 Barış Alper Yılmaz ( Türkiye )

Sarı kartlar: Dk. 47 Salamon, Dk. 67 Slisz ( Polonya ), Dk. 51 Barış Alper Yılmaz, Dk. 76 Orkun Kökcü ( Türkiye )

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

A Milli Futbol Takımı Polonya Türkiye Spor Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi! Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title