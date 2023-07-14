Türkiye, Polonya'da düzenlenen Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası'nda 9 sporcuyla temsil edilecek

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gdynia kentinde düzenlenen ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak 9 sporcu belirlendi.

Polonya'da başlayan Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 9 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gdynia kentinde 19 Temmuz'a kadar sürecek ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak sporcular şöyle:

Bilge Nur Yazıcı (Muğla Ferdi), Melisa Küçük (Era Bodrum), Bulut Çanakcı (İstanbul Yelken), Ece Tüzün, Mustafacan Öztuncel ve Eros Gümüş (Fenerbahçe), Fevzi Kurt (Yalıkavak), Oğuz Önal (Bodrumspor), Firuze Özmen (Çaykur Rizespor).???????