Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim kategorisinde 10. oldu
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında kılıç kategorisinin takım müsabakalarında Türkiye, 10. sırada yer aldı. Milli takım, son 16 turunda Gürcistan'a yenildi ve 9-16 klasman maçları oynadı. Türkiye, klasman 9-10 maçında Polonya'ya yenilerek turnuvayı 10. sırada tamamladı.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda eskrim branşında kılıç kategorisinin takım müsabakalarında Türkiye, 10. oldu.
Krakow'daki Tauron Arena'da gerçekleştirilen eskrim branşında kılıç kategorisinde Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman ve Ahmet Turgut Taflan'dan oluşan milli takım, son 16 turunda Gürcistan'la karşılaştı.
Gürcistan'a 45-36 yenilen Türkiye, 9-16 klasman maçları oynadı. İlk maçta Azerbaycan'ı yenen milli takım, klasmandaki ikinci müsabakasında da Bulgaristan'ı mağlup etti.
Klasman 9-10 maçında Polonya'ya yenilen Türkiye, bu kategoride oyunları 10. sırada tamamladı.