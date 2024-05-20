Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı
İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya elde etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, trap trio büyük kadınlar kategorisinde milli takım altın madalya maçına çıktı ancak Ukrayna'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Trap trio büyük erkekler kategorisinde ise Türkiye, Slovenya'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Organizasyon 27 Mayıs'ta sona erecek.
İtalya'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre trap trio büyük kadınlar kategorisinde Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Nisa Nur Aydemir'den oluşan milli takım, altın madalya maçına çıktı.
Şampiyonluk maçında Ukrayna'ya yenilen milliler, gümüş madalya aldı.
Trap trio büyük erkekler kategorisinde ise Oğuzhan Tüzün, Yavuz İlnam ve Nedim Tolga Tunçer'in yer aldığı ay-yıldızlı ekip, üçüncülük müsabakasında Slovenya'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyon, 27 Mayıs'ta sona erecek.