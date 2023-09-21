Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap genç erkekler takım yarışmasında bronz madalya elde etti. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda Türk takımı, toplam 206 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı ve Slovakya'yı 7-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Trap Genç Kadınlar Milli Takımı ise yarışmayı 4. sırada tamamladı.