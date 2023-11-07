Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek
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Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın son etabı, İzmir'de gerçekleştirilecek. Yarışlar, İzmir Park Yarış Pisti'nde yapılacak ve farklı kategorilerde mücadeleler yaşanacak.
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun son etabı, 11-12 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyona İzmir Park Yarış Pisti ev sahipliği yapacak.
Pist branşında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışlar düzenlenecek.
Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, büyükler ve "open" kategorilerinde mücadeleler yaşanacak.
Kaynak: AA / Spor