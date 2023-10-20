Türkiye Pist Şampiyonası'nda Egemot H2K Racing Damga Vurdu

Ülkemizde düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda Egemot H2K Racing takımı, Körfez Yarış Pisti'nde yapılan 4. ayak yarışlarında büyük başarı elde etti. Pilotlardan Berkay Akça birinci, Azizhan Kaya ikinci ve Ömer Şamlı üçüncü oldu.

Ülkemizde her yıl düzenlenen ve pist yarışları tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettikleri Türkiye Pist Şampiyonası'nda, 4. ayak yarışları geçtiğimiz günlerde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de pistlerin 'en genç takımı' unvanıyla mücadele eden Egemot H2K Racing, Körfez'deki yarışlara damga vurmayı başardı. Pilotlardan Berkay Akça 1'inci, Azizhan Kaya 2'nci, Ömer Şamlı ise 3'üncülük kupasını kaldırırken, H2K Racing Team kürsüye ambargo koydu.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren genç pilot Azizhan Kaya, 2-3 Aralık tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Türkiye Pist Şampiyonası'nın final yarışında 1'incilik kupasını kaldırmak için hem kendine, hem de takımına olan inancının tam olduğunu belirterek, "Bu yıl H2K Racing Team'e transferimden beri her yarışı podyumda bitirmeyi başardık. Şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Yolun sonunda başarılı olmak hakkımız" ifadesini kullandı. - MUĞLA