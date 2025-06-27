Türkiye Pickleball Ligi Finalleri 28-29 Haziran'da

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Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi finalleri, 28-29 Haziran tarihlerinde ENKA Spor Kulübü'nde yapılacak. 60 takım, toplam 300 bin TL'lik ödül için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finalleri 28-29 Haziran'da yapılacak.

Tenis, badminton ile masa tenisinin birleşimi olan Pickleball sporunda finaller, 28-29 Haziran'da gerçekleşecek. ENKA Spor Kulübü'nde düzenlenecek SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde, bölgesel liglerde başarı gösteren 60 takım, hem şampiyon olabilmek hem de 300 bin TL'lik ödül havuzundan pay almak yarışacak.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da düzenlenen bölgesel liglerde, puan sıralamasına göre finallere katılmaya hak kazanan 60 takım; çift erkekler, çift kadınlar ve karma çiftler kategorilerinde dört grup halinde mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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