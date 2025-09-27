Türkiye Petank Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası'na üçüncü gün mücadeleleriyle devam edildi.

Akyaka Mahallesi'nde farklı illerden 478 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Petank Şampiyonası'nda sporcular, dereceye girebilmek için çaba gösterdi.

Organizasyonun üçüncü gününde kategorilerine göre dereceye giren sporcular şu şekilde:

Genç kadınlar altın nokta

1- Sedanur Öksüz

2- Ayşenur Nazlı Korkmaz

3- Şevval Köseoğlu ve Yağmur Tosun

Genç erkekler altın nokta

1- Hamit Özgöçer

2- Ömer Ceylan

3- Ali Kaan Erol ve Mustafa Şükrü Esoğlu

Ümit erkekler altın nokta

1- Kamil Yalçın

2- Resul Tan

3- Ali Karaağaç ve Yasin Kaya

Büyük kadınlar altın nokta

1- Gülçin Esen

2- Dilçin Oğuz

3- Ebru Koçak ve Nursena Toprak

Büyük erkekler altın nokta

1- Hacı Veli Kırıcı

2- Doğukan Dağoğlu

3- Mesut Durak ve Mehmet Yalçın

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, protokol üyeleri ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.