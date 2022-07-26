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Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Petank 1. Lig'de Ankara Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

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Türkiye Petank 1. Lig'de Ankara Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Ligde üçüncü etap müsabakaları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi.

Kahramankazan Spor ve Kamp Merkezi'nde 22 Temmuz'da başlayan ve 20 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar, tek kadın, tek erkek ve karışık çiftler olmak üzere 3 oyun üzerinden yapıldı. Müsabakalar, 13 sayı üzerinden ve 45 dakika olarak oynandı.

Dereceye giren ilk 3 takımın kupa ve madalyaları Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) yöneticileri tarafından törenle verildi.

Buna göre Türkiye Petank 1. Lig sıralaması şu şekilde oldu:

1. Ankara Büyükşehir Belediyespor

2. Akar Gençlikspor

3. Toroslar Belediyespor

TBBDF Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, salgının ardından 2021 yılı ekim ayında başlayan Petank 1. Lig müsabakalarının zorlu ve heyecanlı geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son maça kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren Akar Gençlikspor ve Ankara Büyükşehir Belediyespor arasında yaşanan kıyasıya mücadele sonunda Ankara Büyükşehir Belediyespor, 2'li averajla ligin şampiyonu oldu. Üçüncü etabın da yapılmasıyla tamamlanan Türkiye 1. Petank Lig'de 6 takımımız ligden düştü. Müsabakalara katılarak ligi tamamlayan kulüplerimize, antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyorum."

AA / Nuğman Göktaş - Spor

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