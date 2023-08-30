Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Taekwondo Grand Prix'inde 2'si altın 5 madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen müsabakada Türkiye'yi 9 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Erkekler 58 kiloda Alican Özcan ve 70 kiloda Fatih Çelik altın madalyayı boyunlarına takarken, kadınlar 57 kiloda Gamza Gürdal gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda Seçil Er bronz madalyanın sahibi oldu.