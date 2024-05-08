Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na güreşte kota almak için mindere çıkacak
Türkiye Güreş Federasyonu, 9 milli sporcuyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için İstanbul'da düzenlenecek organizasyona katılacak. Organizasyonda 93 ülkeden 517 güreşçi yer alacak.
Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için 9 milli sporcu mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek organizasyona 93 ülkeden 517 güreşçi katılacak. Organizasyonda yarın grekoromen stil, 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil, 12 Mayıs Pazar günü ise serbest stil karşılaşmaları yapılacak.
Organizasyonda mücadele edecek sporcular şöyle:
Serbest Stil
57 kilogram - Muhammet Karavuş
65 kilogram - Ahmet Duman
74 kilogram - Soner Demirtaş
86 Kilogram - Osman Göçen
Grekoromen Stil
67 Kilogram - Selçuk Can
97 Kilogram - Metehan Başar
Kadınlar
53 Kilogram - Zeynep Yetgil
57 Kilogram - Elvira Kamaloğlu
62 Kilogram - Nesrin Baş - İSTANBUL