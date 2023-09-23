Türkiye Paravolley Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar, 9-15 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren milli takım, günde çift antrenman yapıyor.

Aziz Hopyar, AA muhabirine, İtalya'nın Caorle şehrinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası için Aksaray'da bir haftalık kampa girdiklerini belirtti.

2021'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladıklarını hatırlatan Hopyar, şunları kaydetti:

"Kamp sürecimiz çok verimli geçiyor. Herhangi bir sakatlık veya başka bir sıkıntımız yok. Sporcularımızın motivasyonu gayet yerinde. Şampiyona için hazırız. Günde çift antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımızda genelde rakiplerimize göre çalışmalar yapıyoruz. İlk Almanya ile karşılaşacağız. Onların maçlarını izleyip zayıf yönlerine göre çalışmalar yürütüyoruz. Hatalarımızı en az seviyeye indirebilmek için çalışıyoruz. Voleybol, hata sporu. Az hata yapan müsabakayı kazanıyor."

Hopyar, genç sporcuları milli takıma çağırdıklarını ve onların heyecanının takıma yansıdığını ifade etti.

Takımın seviyesinin gayet iyi durumda olduğunu aktaran Hopyar, "İtalya'daki Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Milli takımda gençleştirme çalışmaları yürütüyoruz. Birkaç yıla kadar genç ve dinamik bir milli takım ortaya çıkacak. Bu gençleşmeyle milli takımda verim artacak. Önümüzdeki birkaç turnuvada dereceler elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

"Günde çift antrenman yaparak turnuvaya hazırlanıyoruz"

Milli sporcu Barış Şimşek ise tarım makinesine ayağını kaptırmasıyla engelli olduğunu dile getirdi.

Milli takıma 2 yıl önce katıldığını belirten Barış Şimşek, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. İtalya'da düzenlenecek turnuvada altın madalyayı kazanmak istiyoruz. Takımın havası çok güzel. Milli takım kampında tam bir aile ortamı var. Günde çift antrenman yaparak turnuvaya hazırlanıyoruz. Milli takım bizim sosyalleşmemizi sağlıyor. Bu şanlı formayı taşımak bizlere gurur veriyor." ifadelerini kullandı.