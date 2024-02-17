Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Konya'da düzenlenecek
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye Para Tekvando Şampiyonası, 28 Şubat Çarşamba günü Konya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak ve K44 ve K41 sınıflarında beşer sıklette müsabakalar düzenlenecek. Şampiyonanın teknik toplantısı ve sporcu sınıflandırması ise 27 Şubat'ta yapılacak.
Türkiye Para Tekvando Şampiyonası, 28 Şubat Çarşamba günü Konya'da düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyon K44 ve K41 sınıflarında beşer sıklette gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın teknik toplantısı ile sporcu sınıflandırması, 27 Şubat'ta yapılacak.