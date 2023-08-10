Türkiye Para Judo Takımı Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Başarılı

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye para judo takımı kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya kazandı. Toplamda 11 madalya elde eden milli para judocular, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladı.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para judo müsabakaları sona erdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Türkiye, para judo takım müsabakalarında kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya elde etti.

Milli para judocular, bu sonuçla organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamladı.

Türkiye'nin 8 branşta toplam 88 sporcuyla yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.