Türkiye, Para Atıcılıkta WSPS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
Spor Haberleri
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandı.
Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Türkiye'yi Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl temsil etti.
Pehlivanlar ve Karagöl, toplam 552 puanla Hindistan ile final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Milliler, Hindistan'ı 16-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor