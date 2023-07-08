Türkiye, Para Atıcılıkta WSPS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandı.