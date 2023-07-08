Üye Girişi
Haberler
Türkiye, Para Atıcılıkta WSPS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Para Atıcılıkta WSPS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandı.

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Türkiye'yi Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl temsil etti.

Pehlivanlar ve Karagöl, toplam 552 puanla Hindistan ile final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Milliler, Hindistan'ı 16-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title