Türkiye, Pankration Branşında İlk Kez Uluslararası Şampiyonaya Katılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez pankration branşında uluslararası şampiyonaya sporcu gönderecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Dünya Pankration Şampiyonası, 5-9 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlenecek.

Yarın başlayacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Efe Yiğit Şahin (15 yaş altı – 57 kilo), Fatma Ece Can (17 yaş altı - 62 kilo), Furkan Sönmez (17 yaş altı - 66 kilo), Çınar Kutay Pamuk (20 yaş altı - 100 kilo)