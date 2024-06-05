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Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımları Avrupa Şampiyonalarına Katılacak

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Türkiye paletli yüzme milli takımları, Sırbistan ve Litvanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına katılacak. Genç milli takım Litvanya'da, A milli takım ise Sırbistan'da mücadele edecek.

Türkiye paletli yüzme milli takımları, Sırbistan ve Litvanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Paletli Yüzme A Milli Takımı ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-17 Temmuz tarihlerinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak.

A milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

"Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Yunus Cenkay Yılmaz, Kaan Efe Kaya, Berk Yavuzaslan, Adasu Ramazanoğlu, Feyza Sarıhan, Hayat Çalışkan, Masal Özgü Koyuncu."

Genç milli takım kadrosunda ise şu sporcular bulunuyor:

"Ege Şükür, Yekta Çelik Saltık, Ali Aras Ödüm, Arda Karacabay, Berk Yavuzaslan, Efe Şükür, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Özün Pişkinoğlu, Irmak Ertemel, Masal Özgü Koyuncu."

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Sırbistan Litvanya Türkiye Spor Güncel Haberler

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