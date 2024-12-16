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Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Antalya'da Yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Antalya'da Yapıldı
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'na 81 ilden 93 özel sporcu katıldı. Final müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi.

Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona 81 ilden 93 down, otizm ve mental kategorilerinde özel sporcu katıldı.

Final müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada yarışan ve dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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