Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Antrenör Kursu Adana'da Başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği atletizm birinci kademe antrenör kursu Adana'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'a kadar devam edecek Özel Sporcular Atletizm 1. Kademe Antrenörlük Kursu'na katılacak kursiyerlere, özel eğitim, virtüs, IPC ve performans atletizm alanında eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, yönetim kurulu adına kursiyerlere, eğitim kurulu başkanı Alper Tekalp'e, teknik kurul başkanı Leman Elmas'a ve Adana İl Temsilcisi Ülkü İnsan'a başarılar diledi.