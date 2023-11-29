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Türkiye Otomobil Sporları Şampiyonalarının Son Ayakları Bu Hafta Sonu

29 Kasım 2023 12:55 Son Güncelleme: 12:56 Abone Ol

Türkiye Pist Şampiyonası, Türkiye Off-Road Şampiyonası ve Türkiye Ekstrem Kupası'nın son ayakları, hafta sonu düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışlar farklı tarihlerde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.